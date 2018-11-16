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Более 15 тысяч гривен в месяц зарабатывают 12% украинцев, - Госстат

Новости » Экономика    16.11.2018 - 16:52
Более 15 тысяч гривен в месяц зарабатывают 12% украинцев, - Госстат
Иллюстративное фото (flickr/ssu)

Минимальную зарплату получают 7,4% работников, свыше 15 тысяч - 11,8%

Начисления в пределах минимальной заработной платы (3723 грн) в сентябре 2018 года имели 7,4% штатных работников в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, доля работников с заработной платой от 3723 грн до 6000 грн составляла 39,5%. Более 6000 грн получают 53,1% работников.

При этом у 26,8% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10000 грн (в том числе 11,8% получали более 15000 грн), добавили в Государственной службе статистики.

Более 15 тысяч гривен в месяц зарабатывают 12% украинцев, - Госстат

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, во втором квартале 2018 года реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) выросли по отношению ко второму кварталу прошлого года на 9,7%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13178,5 грн.

Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

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