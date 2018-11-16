Більше 15 тисяч гривень на місяць заробляють 12% українців, - Держстат

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Мінімальну зарплату отримують 7,4% працівників, понад 15 тисяч - 11,8%

Нарахування в межах мінімальної заробітної плати (3723 грн) у вересні 2018 року мали 7,4% штатних працівників в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, частка працівників із заробітною платою від 3723 грн до 6000 грн становила 39,5%. Понад 6000 грн отримують 53,1% працівників.

При цьому у 26,8% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10000 грн (у тому числі 11,8% отримували понад 15000 грн), додали у Державній службі статистики.

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Як повідомляло РБК-Україна, в другому кварталі 2018 року реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) зросли по відношенню до другого кварталу минулого року на 9,7%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 13178,5 грн.

Відзначимо, у проекті держбюджету на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.