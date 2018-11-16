ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Більше 15 тисяч гривень на місяць заробляють 12% українців, - Держстат

Новини » Економіка    16.11.2018 - 16:52
Більше 15 тисяч гривень на місяць заробляють 12% українців, - Держстат
Ілюстративне фото (flickr/ssu)

Мінімальну зарплату отримують 7,4% працівників, понад 15 тисяч - 11,8%

Нарахування в межах мінімальної заробітної плати (3723 грн) у вересні 2018 року мали 7,4% штатних працівників в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, частка працівників із заробітною платою від 3723 грн до 6000 грн становила 39,5%. Понад 6000 грн отримують 53,1% працівників.

При цьому у 26,8% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10000 грн (у тому числі 11,8% отримували понад 15000 грн), додали у Державній службі статистики.

Більше 15 тисяч гривень на місяць заробляють 12% українців, - Держстат

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, в другому кварталі 2018 року реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) зросли по відношенню до другого кварталу минулого року на 9,7%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 13178,5 грн.

Відзначимо, у проекті держбюджету на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

Виробництво сільгосппродукції за 10 місяців зросло на 9,0%, - Держстат У Кабміні розповіли про зростання середніх зарплат лікарів та медсестр
Новини України зарплатастатистикаДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся