Более 15 тысяч человек и 101 самолет: Генштаб рассказал о потерях военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 600 человек. При этом оккупанты лишились 101 самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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