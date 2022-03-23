Более 15 тысяч человек и 101 самолет: Генштаб рассказал о потерях военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 600 человек. При этом оккупанты лишились 101 самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 23 марта:
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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