Більше 15 тисяч осіб і 101 літак: Генштаб розповів про втрати військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 600 осіб. При цьому окупанти позбулися 101 літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 23 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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