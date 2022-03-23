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Більше 15 тисяч осіб і 101 літак: Генштаб розповів про втрати військових РФ

Фото: окупанти втратили близько 15 600 чоловік з особового складу і 101 літак (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 600 осіб. При цьому окупанти позбулися 101 літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 23 березня:

  • особовий склад - близько 15 600 осіб;
  • танки - 517;
  • бойові броньовані машини - 1 578;
  • артилерійські системи - 267;
  • РСЗВ - 80;
  • засоби ППО - 47;
  • літаки - 101;
  • вертольоти - 124;
  • автомобільна техніка - 1 008;
  • кораблі / катери - 4;
  • цистерни з ПММ - 70;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42;
  • спеціальна техніка - 15.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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