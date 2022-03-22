Более 15 тысяч бойцов и 509 танков: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

Россия с начала войны в Украине потеряла более 15 300 бойцов. Кроме того, за 26 дней войны украинские военные уничтожили 509 вражеских танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Ориентировочные боевые потери противника на 22 марта:
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия в Украине закончатся через 2-3 недели.
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