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Более 15 тысяч бойцов и 509 танков: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

Фото: в Украине погибли более 15 тысяч российских военных (фото facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с начала войны в Украине потеряла более 15 300 бойцов. Кроме того, за 26 дней войны украинские военные уничтожили 509 вражеских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Ориентировочные боевые потери противника на 22 марта:

  • личный состав - около 15 300 человек;
  • танки - 509;
  • боевые бронированные машины - 1 556;
  • артиллерийские системы - 252;
  • РСЗО - 80;
  • средства ПВО - 45;
  • самолеты - 99;
  • вертолеты - 123;
  • автомобильная техника - 1 000;
  • корабли/катера - 3;
  • цистерны с ГСМ - 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;
  • специальная техника - 15.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия в Украине закончатся через 2-3 недели.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВторжение России в УкраинуВойна России против Украины