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Понад 15 тисяч бійців та 509 танків: у Генштабі розповіли про бойові втрати Росії

Фото: в Україні загинули понад 15 тисяч російських військових (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталія Юрченко

Росія з початку війни в Україні втратила понад 15 300 бійців. Крім того, за 26 днів війни українські військові знищили 509 ворожих танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні бойові втрати противника на 22 березня:

  • особовий склад - близько 15 300 осіб;
  • танки - 509;
  • бойові броньовані машини - 1 556;
  • артилерійські системи - 252;
  • РСЗВ - 80;
  • засоби ППО - 45;
  • літаки - 99;
  • вертольоти - 123;
  • автомобільна техніка - 1 000;
  • кораблі/катери - 3;
  • цистерни з ПММ - 70;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35;
  • спеціальна техніка - 15.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що активні бойові дії в Україні закінчаться через 2-3 тижні.

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