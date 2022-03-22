Понад 15 тисяч бійців та 509 танків: у Генштабі розповіли про бойові втрати Росії

Росія з початку війни в Україні втратила понад 15 300 бійців. Крім того, за 26 днів війни українські військові знищили 509 ворожих танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні бойові втрати противника на 22 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що активні бойові дії в Україні закінчаться через 2-3 тижні.
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