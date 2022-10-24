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15 тысяч долларов с человека. Под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 11:58
15 тысяч долларов с человека. Под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу Фото: под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге двое жителей организовали схему переправки уклонистов под видом волонтеров за границу. Их задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое жителей Кривого Рога организовали схему незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым ограничен выезд во время военного положения в Украине.

"За 15 тысяч долларов подозреваемые обещали изготовить документы, которые позволили бы трем гражданам призывного возраста беспрепятственно пересечь госграницу как волонтерам", - говорится в сообщении.

Они также обещали повлиять на должностных лиц для внесения данных о военнообязанных в систему "Шлях". Мужчины задержаны после получения денег.

При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданам по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как сообщалось, правоохранители разоблачили еще одну незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Мошенники за свои "услуги" требовали 10 тысяч долларов.

Напомним, СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая выдавала поддельные справки о непригодности к армии.

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