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З 15 спроби. Палата представників США обрала нового спікера

Фото: Спікер Палати представників Кевін Маккарті (flickr.com/cornstalker)
Автор: Олег Васьків

Палата представників США з 15-ї спроби обрала спікера. Відповідну посаду відтепер обійматиме Кевін Маккарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця та 212 - за демократа Хакіма Джеффріса.

"Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки", - пишуть ЗМІ.

До слова, глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.

Чому в США не могли обрати спікера Палати представників і чим це загрожувало Україні - читайте у матеріалі.

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