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С 15 попытки. Палата представителей США избрала нового спикера

Фото: Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (flickr.com/cornstalker)
Автор: Олег Васкив

Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера. Соответствующий пост теперь будет занимать Кевин Маккарти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за республиканца и 212 - за демократа Хакима Джеффриса.

"Маккарти победил после 15 туров голосования, сделав их самыми продолжительными выборами спикера за 164 года", - пишут СМИ.

К слову, глава Республиканской партии представляет Калифорнию и раньше был лидером меньшинства в Палате представителей.

Почему в США не могли выбрать спикера Палаты представителей и чем это угрожало Украине - читайте в материале.

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