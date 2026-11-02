Уже 15 постраждалих через атаку на Ізюм: фото наслідків
12:33 02.11.2026 Пн
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Фото: наслідки обстрілу Ізюму (t.me/izyum_official)
Через обстріл Ізюму поранено вже 15 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську МВА.
Як стало відомо, за медичною допомогою звернулось 15 людей.
"Сьогодні, 2 листопада 2026 року, з 08:50 до 09:10 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)", - йдеться у заяві.
Унаслідок удару знищено декілька автомобілів, суттєві пошкодження отримала чотириповерхівка та п'ять п'ятиповерхівок. Загинула людина.
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