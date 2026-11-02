ua en ru
Пн, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Уже 15 постраждалих через атаку на Ізюм: фото наслідків

12:33 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Уже 15 постраждалих через атаку на Ізюм: фото наслідків Фото: наслідки обстрілу Ізюму (t.me/izyum_official)
Додати як бажане джерело в Google

Через обстріл Ізюму поранено вже 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську МВА.

Як стало відомо, за медичною допомогою звернулось 15 людей.

"Сьогодні, 2 листопада 2026 року, з 08:50 до 09:10 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)", - йдеться у заяві.

Унаслідок удару знищено декілька автомобілів, суттєві пошкодження отримала чотириповерхівка та п'ять п'ятиповерхівок. Загинула людина.

Нагадаємо, Зеленський сподівається на нові локальні перемир'я за сприйння дружини американського президента Дональда Трампа Меланії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізюм Війна в Україні
Новини
РФ в Олешках замітала сліди і підвозила техніку: Sky News показав зйомку з повітря
РФ в Олешках замітала сліди і підвозила техніку: Sky News показав зйомку з повітря
Аналітика
Зеленський шукає "план Б" для Києва. Що буде з Кличком і чи витримає столиця важку зиму
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський шукає "план Б" для Києва. Що буде з Кличком і чи витримає столиця важку зиму