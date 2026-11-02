Уже 15 пострадавших из-за атаки на Изюм: фото последствий

Из-за обстрела Изюма ранены уже 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую МВА .

Как стало известно, за медицинской помощью обратилось 15 человек.

"Сегодня, 2 ноября 2026 года, с 08:50 до 09:10 враг нанес серию авиаударов по городу Изюм с применением управляемых авиабомб (КАБ)", - говорится в заявлении.

В результате удара уничтожены несколько автомобилей, существенные повреждения получила четырехэтажка и пять пятиэтажек. Погиб человек.