За 15 місяців війни Smart Holding спрямував на гуманітарні проекти майже 41 млн доларів

Як зазначають в компанії, близько 90 млн гривень група спрямувала на закупівлю в Європі 120 обладнаних автівок швидкої допомоги для фронту та прифронтових громад.

Для потреб військових частин холдинг закупив на майже 3 млн гривень товари медичного призначення: бандажі, перев’язувальні матеріали, фізрозчини, гемостатики, шприци тощо. Додатково придбали 4000 професійних військових аптечок американського зразка на суму понад 12 млн гривень, а також 3400 військових ліжок на суму понад 2 млн гривень.

Для лікарень у місті Запоріжжя група придбала медичне обладнання на 45,5 млн гривень, для лікарень Дніпра - товари медичного призначення ізраїльського виробництва на 14,6 млн гривень.

Також Smart Holding виділив 700 тисяч гривень на відновлення відділення Інституту серця МОЗ України в Ірпіні, яке було пошкоджено в результаті обстрілу.

На закупівлю евакуаційного транспорту та пального холдинг спрямував 3,8 млн гривень. Також холдинг забезпечував продуктовими наборами і засобами гігієни регіони, які потребували цього найбільше. Загалом на цю допомогу виділили понад 90 млн гривень, придбавши понад 100 тисяч таких наборів для прифронтових областей.

На понад 40,5 млн гривень група замовила виготовлення генераторів різної потужності, які передаються на потреби лікарень, військових, пунктів незламності та інших соціальних закладів. Перший генератор з 208 вже поїхав на одну з ділянок фронту, де допоможе виконувати бойові завдання силам ТрО ЗСУ.

"З початку повномасштабного вторгнення росії бізнеси Smart Holding зазнали значних втрат, і продовжують зазнавати, але попри всі обставини ми робили і будемо робити все задля забезпечення виробництва там, де це можливо, підтримки працівників і надання допомоги країні в боротьбі з ворогом. Ми є українським бізнесом, який всі роки свого існування працював в Україні і для України", - заявила СЕО групи Юлія Кірьянова.

Водночас за її словами, через неможливість деяких підприємств групи здійснювати операційну діяльність втрачає, в першу чергу, держава. Лише від зупинки газових родовищ держава вже недоотримала майже 200 млн грн та 20 млн кубів газу і кожного дня ця цифра зростає.

"Попри намагання зупинити роботу бізнесів, ми поки не ставимо на паузу підтримку ЗСУ та гуманітарних проектів. Поки держава не забрала в нас цю можливість ми це будемо робити. Адже для нас, як і для всіх українців, наразі, пріоритет номер один - перемога України", - додала Кірьянова.

Нагадаємо, "Смарт-Холдинг" - одна з найбільших інвестиційних груп України. Підприємства групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики.

Smart Holding (Cyprus) LTD - топхолдингова компанія групи, яка створена й діє за законодавством Республіки Кіпр. Її бенефіціарами є громадяни республіки Кіпр, діючі в рамках трастів Smart Trust та Step Trust. Загальна сума податків, сплачених групою Smart Holding, за останні 5 років становить понад 11,6 млрд грн.