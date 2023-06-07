За 15 месяцев войны Smart Holding направил на гуманитарные проекты почти 41 млн долларов

Как отмечают в компании, около 90 млн гривен группа направила на закупку в Европе 120 оборудованных автомобилей скорой помощи для фронта и прифронтовых общин.

Для нужд воинских частей холдинг закупил на почти 3 млн гривен товары медицинского назначения: бандажи, перевязочные материалы, физрастворы, гемостатики, шприцы и т.д. Дополнительно приобрели 4000 профессиональных военных аптечек американского образца на сумму более 12 млн. гривен, а также 3400 военных коек на сумму более 2 млн гривен.

Для больниц в Запорожье группа приобрела медицинское оборудование на 45,5 млн гривен, для больниц Днепра - товары медицинского назначения израильского производства на 14,6 млн гривен.

Также Smart Holding выделил 700 тысяч гривен на восстановление отделения Института сердца Минздрава Украины в Ирпене, поврежденное в результате обстрела.

На закупку эвакуационного транспорта и горючего холдинг направил 3,8 млн гривен. Также холдинг обеспечивал продуктовыми наборами и средствами гигиены регионы, нуждающиеся в этом больше всего. В общей сложности на эту помощь выделили более 90 млн гривен, приобретя более 100 тысяч таких наборов для прифронтовых областей.

Более чем на 40,5 млн гривен группа заказала изготовление генераторов разной мощности, которые передаются на нужды больниц, военных, пунктов несокрушимости и других социальных учреждений. Первый генератор из 208 уже поехал на один из участков фронта, где поможет выполнять боевые задачи силам ТРО ВСУ.

"С начала полномасштабного вторжения россии бизнесы Smart Holding понесли значительные потери, и продолжают нести, но при всех обстоятельствах мы делали и будем делать все для обеспечения производства там, где это возможно, поддержки работников и оказания помощи стране в борьбе с врагом. Мы украинский бизнес, который все годы своего существования работал в Украине и для Украины", - заявила СЕО группы Юлия Кирьянова.

В то же время, по ее словам, из-за невозможности некоторых предприятий группы осуществлять операционную деятельность теряет, в первую очередь, государство. Только от остановки газовых месторождений государство уже недополучило почти 200 млн. грн. и 20 млн. кубов газа и каждый день эта цифра растет.

"Несмотря на попытки остановить работу бизнесов, мы пока не ставим на паузу поддержку ВСУ и гуманитарных проектов. Пока государство не забрало у нас эту возможность мы это будем делать. Ведь для нас, как и для всех украинцев, приоритет номер один - победа Украины", - добавила Кирьянова.

Напомним, "Смарт-Холдинг" - одна из крупнейших инвестиционных групп Украины. Предприятия группы инвестируют в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики.

Smart Holding (Cyprus) LTD - топхолдинговая компания группы, которая создана и действует по законодательству Республики Кипр. Ее бенефициарами являются граждане республики Кипр, действующие в рамках трастов Smart Trust и Step Trust. Общая сумма налогов, уплаченных группой Smart Holding, за последние 5 лет составляет более 11,6 млрд грн.