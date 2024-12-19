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На кордоні фіксується зростання пасажиропотоку через свята: на які КПП краще не їхати

Львівщина, Четвер 19 грудня 2024 14:11
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На кордоні фіксується зростання пасажиропотоку через свята: на які КПП краще не їхати Фото: на кордоні зростає пасажиропотік через свята (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Напередодні Різдва потік громадян на кордоні збільшився на 15%. У пунктах пропуску на Львівщині спостерігаються автомобільні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, потік громадян переважно спрямований на виїзд, але відмічається зростання і на в’їзд. Наразі накопичення автотранспорту спостерігається на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська". Разом з тим, менше завантажені три інші КПП: "Смільниця", "Грушів" та "Угринів".

Прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону. Крім того, у ДПСУ зазначили, що з 21 грудня за інформацією щодо черг на кордоні можна буде стежити у телеграм-каналі відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 грудня на україно-польському кордоні запрацює новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі". КПП працюватиме для пасажирського та вантажного транспорту. А ось пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Також ми писали про те, що не можна везти у Польщу та на які речі діють обмеження. Зокрема, під тотальною забороною зброя, хімічні та токсичні речовини, наркотичні препарати, а також антикваріат та археологічні знахідки без підтверджуючих документів. З повним переліком заборонених товарів можна ознайомитися у метаріалі РБК-Україна.

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