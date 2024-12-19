На кордоні фіксується зростання пасажиропотоку через свята: на які КПП краще не їхати

Напередодні Різдва потік громадян на кордоні збільшився на 15%. У пунктах пропуску на Львівщині спостерігаються автомобільні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, потік громадян переважно спрямований на виїзд, але відмічається зростання і на в’їзд. Наразі накопичення автотранспорту спостерігається на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська". Разом з тим, менше завантажені три інші КПП: "Смільниця", "Грушів" та "Угринів". Прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону. Крім того, у ДПСУ зазначили, що з 21 грудня за інформацією щодо черг на кордоні можна буде стежити у телеграм-каналі відомства.