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На границе фиксируется рост пассажиропотока из-за праздников: на какие КПП лучше не ехать

Львовщина, Четверг 19 декабря 2024 14:11
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На границе фиксируется рост пассажиропотока из-за праздников: на какие КПП лучше не ехать Фото: на границе растет пассажиропоток из-за праздников (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Накануне Рождества поток граждан на границе увеличился на 15%. В пунктах пропуска на Львовщине наблюдаются автомобильные очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, поток граждан преимущественно направлен на выезд, но отмечается рост и на въезд. Сейчас накопление автотранспорта наблюдается на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская". Вместе с тем, меньше загружены три другие КПП: "Смильница", "Грушев" и "Угринов".

Пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы. Кроме того, в ГПСУ отметили, что с 21 декабря за информацией об очередях на границе можно будет следить в телеграмм-канале ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 декабря на украино-польской границе заработает новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". КПП будет работать для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Также мы писали о том, что нельзя везти в Польшу и на какие вещи действуют ограничения. В частности, под тотальным запретом оружие, химические и токсичные вещества, наркотические препараты, а также антиквариат и археологические находки без подтверждающих документов. С полным перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться в метариале РБК-Украина.

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