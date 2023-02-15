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15-16 лютого в онлайн-форматі відбудеться Kyiv Jewish Forum-2023

Фото: 15-16 лютого в онлайн-форматі відбудеться Kyiv Jewish Forum-2023 (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

15 і 16 лютого в онлайн-режимі відбудеться четвертий Kyiv Jewish Forum. захід буде присвячено річниці початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврейської конфедерації України.

Партнером ЄКУ в організації форуму є провідне світове єврейське видання Tablet Magazine. Kyiv Jewish Forum-2023 відбуватиметься під слоганом Stand with Ukraine.

"Минув рік від початку кровопролитного конфлікту, якого Європа не бачила багато десятиліть. У лютому минулого року майже ніхто не вірив, що Україна зможе протистояти жорстокому тиску держави-агресора. Завдяки мужності українців та міжнародній підтримці Україна вистояла та продовжує боротися та перемагати", - зазначають організатори форуму.

Ключову роль у підтримці України у цій війні, наголошують у ЄКУ, відіграла допомога з боку світової єврейської спільноти.

Темами дискусійних панелей KJF-2023 будуть питання: яким буде післявоєнний світ, якою є роль двопалатної та двопартійної підтримки США у досягненні перемоги, як світова єврейська спільнота допомагає Україні та наскільки великою є загроза світовому порядку з боку російсько-іранської осі.

За даними організаторів, у форумі візьмуть участь: колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, член Палати представників США Марсі Каптур, колишній радник з безпеки США Роберт О'Брайєн, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, представники парламентів та урядів, Єврокомісії, Сенату та Палати представників США, науковці та бізнесмени.

За трансляцією дискусійних панелей можна стежити на сайті форуму.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у Києві 2019 року. Його проведення ініціював президент ЄКУ Борис Ложкін. 2021 року онлайн-аудиторія KJF, присвяченого 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем, досягла 1 млн осіб.

РБК-Україна виступає медіа-партнером KJF-2023.

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