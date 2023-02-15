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15-16 февраля в онлайн-формате состоится Kyiv Jewish Forum-2023

Фото: 15-16 февраля в онлайн-формате состоится Kyiv Jewish Forum-2023 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

15 и 16 февраля в онлайн-режиме состоится четвёртый Kyiv Jewish Forum. мероприятие будет посвящено годовщине начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврейской конфедерации Украины.

Партнером ЕКУ в организации форума выступает ведущее мировое еврейское издание Tablet Magazine. Kyiv Jewish Forum-2023 будет проходить под слоганом Stand with Ukraine.

"Прошел год с начала самого кровопролитного конфликта, который Европа видела за многие десятилетия. В феврале прошлого года почти никто не верил, что Украина сможет противостоять жестокому натиску государства-агрессора. Благодаря мужеству украинцев и международной поддержке Украина выстояла и продолжает бороться и побеждать", - отмечают организаторы форума.

Ключевую роль в поддержке Украины в этой войне, подчеркивают в ЕКУ, сыграла помощь со стороны мировой еврейской общины.

Темами дискуссионных панелей KJF-2023 будут вопросы: каким будет послевоенный мир, какова роль двухпалатной и двухпартийной поддержки США в достижении победы, как мировая еврейская община помогает Украине и насколько велика угроза мировому порядку со стороны российско-иранской оси.

По данным организаторов, в форуме примут участие: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр иностранных дел Государства Израиль Эли Коэн, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, член Палаты представителей США Марси Каптур, бывший Советник по безопасности США Роберт О'Брайен, президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин, представители парламентов и правительств, Еврокомиссии, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

За трансляцией дискуссионных панелей можно будет следить на сайте форума.

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum прошел в Киеве в 2019 году. Его проведение инициировал президент ЕКУ Борис Ложкин. В 2021 году онлайн-аудитория KJF, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем, достигла 1 млн. человек.

РБК-Украина выступает медиа-партнером KJF-2023.

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