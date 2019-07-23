На 148 округе Полтавской области побеждает Ляшенко, - штаб

Фото: Анастасия Ляшенко (poltava.to)

В штабе заявили о масштабных фальсификациях

В 148 избирательном округе Полтавской области на выборах Верховной рады побеждает кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко. Об этом сообщает штаб кандидата в депутаты Ляшенко.

Как отмечается, уже второй день подряд в 148 округе (Лубны, Хорольский, Оржицкий, Семеновский, Великобагачанский та часть Лубенского районов) заседает окружная избирательная комиссия. Председатель и члены ОИК пытались сфальсифицировать результаты выборов в пользу самовыдвиженца Фахраддина Мухтарова, но уверенную победу одержала Анастасия Ляшенко, заявили в штабе.

"О масштабных фальсификациях свидетельствуют очевидцы, которые на видео и фото зафиксировали, как члены УИК получали протоколы на уточнение. А потом прямо в парке подделывали их, изменяя данные. Так, голоса, которые получила Ляшенко, приписывались кандидатам нерейтинговым. А напротив ее фамилии указывали результат кого-то из них", - заявили в штабе.

Однако в штабе Ляшенко проводился параллельный подсчет голосов из полученных протоколов УИК. По данным этих подсчетов, она получает большинство голосов.

Как отметили в штабе, несмотря на фальсификации ОИК уже обработала 80% протоколов. Ляшенко выиграет с поддержкой больше, чем в 14538 голосов. В то время, когда ее оппонент Фахраддин Мухтаров набрал 12752 голосов.

"Фахраддин Мухтаров пытается распространить информацию о том, что он якобы побеждает на выборах. Но это лишь манипуляция. На самом деле, результаты говорят об обратном. Даже несмотря на фальсификации, которые организовал Мухтаров, 148 округ в Верховной раде будет будет представлять Анастасия Ляшенко", - отметили в штабе.