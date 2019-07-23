На 148 окрузі Полтавської області перемагає Ляшенко, - штаб

Фото: Анастасія Ляшенко (poltava.to)

У штабі заявили про масштабні фальсифікації

У 148 виборчому окрузі Полтавської області на виборах до Верховної ради перемагає кандидат від "Слуги народу" Анастасія Ляшенко. Про це повідомляє штаб кандидата в депутати Ляшенко.

Як зазначається, уже другий день поспіль у 148 окрузі (Лубни, Хорольський, Оржицький, Семенівський, Великобагачанський та частина Лубенського районів) засідає окружна виборча комісія. Голова та члени ОВК намагалися сфальсифікувати результати виборів на користь самовисуванця Фахраддіна Мухтарова, але впевнену перемогу отримала Анастасія Ляшенко, заявили у штабі.

"Про масштабні фальсифікації свідчать очевидці, які на відео та фото зафіксували, як члени ДВК отримували протоколи на уточнення. А потім прямо в парку підробляли їх, змінюючи дані. Так, голоси, які отримала Ляшенко, приписувалися нерейтинговим кандидатам. А навпроти її прізвища вказували результат когось із них", - заявили у штабі.

Проте у штабі Ляшенко проводився паралельний підрахунок голосів із отриманих протоколів ДВК. За даними цих підрахунків, вона отримує більшість голосів.

Як зазначили у штабі, попри фальсифікації ОВК вже опрацювала 80% протоколів. Ляшенко виграє з підтримкою більше, ніж у 14538 голосів. У той час, коли її опонент Фахраддін Мухтаров набрав 12752 голосів.

"Фахраддін Мухтаров намагається розповсюдити інформацію про те, що він начебто перемагає на виборах. Але це лише маніпуляція. Насправді, результати говорять про зворотне. Навіть попри фальсифікації, які організував Мухтаров, 148 округ у Верховній раді представлятиме Анастасія Ляшенко", - зазначили у штабі.