ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На 148 окрузі Полтавської області перемагає Ляшенко, - штаб

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 18:45
На 148 окрузі Полтавської області перемагає Ляшенко, - штаб
Фото: Анастасія Ляшенко (poltava.to)

У штабі заявили про масштабні фальсифікації

У 148 виборчому окрузі Полтавської області на виборах до Верховної ради перемагає кандидат від "Слуги народу" Анастасія Ляшенко. Про це повідомляє штаб кандидата в депутати Ляшенко.

Як зазначається, уже другий день поспіль у 148 окрузі (Лубни, Хорольський, Оржицький, Семенівський, Великобагачанський та частина Лубенського районів) засідає окружна виборча комісія. Голова та члени ОВК намагалися сфальсифікувати результати виборів на користь самовисуванця Фахраддіна Мухтарова, але впевнену перемогу отримала Анастасія Ляшенко, заявили у штабі.

"Про масштабні фальсифікації свідчать очевидці, які на відео та фото зафіксували, як члени ДВК отримували протоколи на уточнення. А потім прямо в парку підробляли їх, змінюючи дані. Так, голоси, які отримала Ляшенко, приписувалися нерейтинговим кандидатам. А навпроти її прізвища вказували результат когось із них", - заявили у штабі.

Проте у штабі Ляшенко проводився паралельний підрахунок голосів із отриманих протоколів ДВК. За даними цих підрахунків, вона отримує більшість голосів.

Як зазначили у штабі, попри фальсифікації ОВК вже опрацювала 80% протоколів. Ляшенко виграє з підтримкою більше, ніж у 14538 голосів. У той час, коли її опонент Фахраддін Мухтаров набрав 12752 голосів.

"Фахраддін Мухтаров намагається розповсюдити інформацію про те, що він начебто перемагає на виборах. Але це лише маніпуляція. Насправді, результати говорять про зворотне. Навіть попри фальсифікації, які організував Мухтаров, 148 округ у Верховній раді представлятиме Анастасія Ляшенко", - зазначили у штабі.

У Луганській обл. кандидат програв вибори до Ради через двійника ЦВК залишилося опрацювати менше 5%, "Батьківщина" нарощує відрив від "ЄС"
Новини України Порошенко Зеленський Полтавская областьвыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся