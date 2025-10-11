На 14 років молодший за свій вік: лікар Трампа розкрив результати медогляду

Раніше в п'ятницю Трамп провів близько трьох годин у лікарні міста Бетесда (штат Меріленд), де його лікар провів "планове контрольне обстеження", яке було "частиною його поточного плану підтримки здоров'я".

Обстеження включало лабораторні аналізи та профілактичні оцінки стану здоров'я в Національному військовому-медичному центрі імені Волтера Ріда. Також президент США отримав там щорічне щеплення від грипу та ревакцинацію від COVID-19.

"Президент США Дональд Трамп залишається у винятково доброму стані здоров'я, демонструючи хороші показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної працездатності", - написав Барбарелла у службовій записці.

Лікар додав, що обстеження допомогло підготувати Трампа до майбутніх закордонних поїздок і містило розширену візуалізацію, лабораторні дослідження та профілактичні медичні огляди. Як відомо, цими вихідними президент США вирушить на Близький Схід, а наприкінці жовтня планує виділити в Азію.

Також Барбебелла повідомив, що за його оцінкою, серцевий вік Трампа виявився приблизно на 14 років меншим за його хронологічний вік.

У цьому випадку лікарі використовували електрокардіограму, або тест, що перевіряє електричну активність серця, щоб оцінити вік серця Трампа. Це можна зробити в поєднанні зі штучним інтелектом або іншими методами аналізу, щоб отримати більш детальну інформацію про ризик серцево-судинних захворювань у конкретної людини.

Зазначимо, що Дональду Трампу зараз 79 років і він був найстарішим президентом США на момент своєї інавгурації.

Також додамо, що спочатку Білий дім охарактеризував візит Трампа до лікаря як "щорічний плановий огляд", хоча насправді, він проходив щорічний огляд ще у квітні. Після президент США назвав візит "медичним оглядом, що проводиться раз на півроку".