14 поживних перекусів, які врятують ваш шлунок у будь-якій подорожі

Надійні помічники у вашій дорожній сумці

Ось перелік продуктів, які легко взяти з собою, вони добре зберігаються та забезпечують організм необхідними поживними речовинами:

Свіжі фрукти та горіхове масло

Яблука, банани, полуниця та інші ягоди - це джерело води та клітковини, що допомагає травленню. А в поєднанні з високобілковими горіховими маслами (мигдальним або арахісовим), які часто доступні в зручних одноразових пакетиках, вони дають тривале відчуття ситості.

Суміш із сухофруктів та горіхів

Ідеальний поживний перекус, багатий на білок, корисні жири та клітковину. Обирайте варіанти з несолодкими сухофруктами, горіхами та насінням, уникайте цукатів. Можна легко приготувати самостійно, додавши сушений кокос або какао-стружку.

Протеїнові батончики

Обирайте ті, що виготовлені з цільних поживних інгредієнтів, таких як горіхи, овес, насіння чіа, яєчні білки та сухофрукти, щоб уникнути зайвого цукру та шкідливих добавок.

Суміш з горіхів та сухофруктів

Ці маленькі, але ситні перекуси, виготовлені з горіхів, насіння та сухофруктів, можуть бути справжньою паличкою-виручалочкою. Їх також легко приготувати вдома, наприклад, з фініків та какао-порошку.

Горіхи та насіння

Волоські горіхи, мигдаль, кеш'ю, гарбузове або соняшникове насіння – це концентроване джерело білка, корисних жирів та клітковини, що забезпечує енергію та зменшує ризик серцевих захворювань.

Фруктові та овочеві чипси

Чудова альтернатива шкідливим картопляним чипсам. Обирайте сушені яблучні, бананові або овочеві чипси без додавання цукру та консервантів.

Несолодкий йогурт

Грецький йогурт особливо корисний завдяки високому вмісту білка, який забезпечує тривале відчуття ситості. Обирайте звичайні сорти без цукру, а потім додавайте власні начинки, такі як ягоди, горіхи або насіння чіа.

Смажений нут

Зручний та поживний перекус, багатий на білок, клітковину, магній та цинк. Запечений нут легко брати з собою, і він доступний з різними смаками.

Свіжі овочі з соусом

Нарізана селера, броколі, морква, огірки та перець – це смачний та низькокалорійний перекус. Поєднуйте їх з хумусом або грецьким йогуртом для збільшення вмісту білка та смаку.

Зварені яйця

Це справжня супер-їжа в дорозі: багато білка, корисних жирів, вітаміну В12 та антиоксидантів, таких як лютеїн. Зварені круто яйця можуть зберігатися в холодильнику до тижня.

Питні супи

Деякі компанії виробляють питні супи в портативних контейнерах, які не потребують охолодження, що робить їх здоровим та зручним вибором, особливо коли свіжих продуктів не вистачає.

Авокадо

Багате на клітковину та корисні жири, а також калій, фолат і вітаміни С та Е. Можна їсти просто ложкою або зробити пюре і вживати з крекерами чи овочами.

Сир і крекери

Класичний швидкий перекус. Обирайте цільнозернові крекери та поєднуйте їх з улюбленим сиром, наприклад, чеддером або брі, а також зі свіжими фруктами.

Чорний шоколад і мигдаль

Якщо захочеться солодкого, замість цукерок візьміть чорний шоколад. Він насичений антиоксидантами та має протизапальні властивості. Додайте до нього жменю мигдалю для ситості.