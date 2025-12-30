UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

До -14 градусів уночі: якою буде погода в Україні 30 грудня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 30 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну заходить чергова повітряна маса арктичного походження, що принесе поступове, а згодом і відчутне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, вівторок, 30 грудня, стане перехідним днем. У нічні години температура повітря знизиться до -6 градусів, удень коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах прогнозується ожеледиця.

Вітер буде північно-західний та західний, рвучкий. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15–20 м/с.

Найбільш відчутне похолодання очікується 31 грудня та 1 січня. У нічні години температура знизиться до -14 градусів, удень до -7 градусів. Морозна погода охопить більшість регіонів країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні кінець грудня та початок січня принесуть снігопади майже по всій країні та сильні морози, особливо на північному сході. Детально про те, якими будуть останні дні цього року, та яка погода чекає українців 1 січня - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопад