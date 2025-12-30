RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

До -14 градусов ночью: какой будет погода в Украине 30 декабря

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 30 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украину заходит очередная воздушная масса арктического происхождения, которая принесет постепенное, а впоследствии и ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, вторник, 30 декабря, станет переходным днем. В ночные часы температура воздуха снизится до -6 градусов, днем будет колебаться в пределах от +1 до +3 градусов. Местами возможен небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет северо-западный и западный, порывистый. В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Черниговской областях возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Наиболее ощутимое похолодание ожидается 31 декабря и 1 января. В ночные часы температура снизится до -14 градусов, днем до -7 градусов. Морозная погода охватит большинство регионов страны.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Украине конец декабря и начало января принесут снегопады почти по всей стране и сильные морозы, особенно на северо-востоке. Подробно о том, какими будут последние дни этого года, и какая погода ждет украинцев 1 января - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеСнегопад