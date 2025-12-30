ua en ru
До -14 градусів уночі: якою буде погода в Україні 30 грудня

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 07:00
До -14 градусів уночі: якою буде погода в Україні 30 грудня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 30 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну заходить чергова повітряна маса арктичного походження, що принесе поступове, а згодом і відчутне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, вівторок, 30 грудня, стане перехідним днем. У нічні години температура повітря знизиться до -6 градусів, удень коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах прогнозується ожеледиця.

Вітер буде північно-західний та західний, рвучкий. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15–20 м/с.

Найбільш відчутне похолодання очікується 31 грудня та 1 січня. У нічні години температура знизиться до -14 градусів, удень до -7 градусів. Морозна погода охопить більшість регіонів країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні кінець грудня та початок січня принесуть снігопади майже по всій країні та сильні морози, особливо на північному сході. Детально про те, якими будуть останні дні цього року, та яка погода чекає українців 1 січня - у матеріалі РБК-Україна.

