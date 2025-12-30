До -14 градусів уночі: якою буде погода в Україні 30 грудня

В Україну заходить чергова повітряна маса арктичного походження, що принесе поступове, а згодом і відчутне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, вівторок, 30 грудня, стане перехідним днем. У нічні години температура повітря знизиться до -6 градусів, удень коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах прогнозується ожеледиця.

Вітер буде північно-західний та західний, рвучкий. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15–20 м/с.

Найбільш відчутне похолодання очікується 31 грудня та 1 січня. У нічні години температура знизиться до -14 градусів, удень до -7 градусів. Морозна погода охопить більшість регіонів країни.