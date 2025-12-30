До -14 градусов ночью: какой будет погода в Украине 30 декабря

В Украину заходит очередная воздушная масса арктического происхождения, которая принесет постепенное, а впоследствии и ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, вторник, 30 декабря, станет переходным днем. В ночные часы температура воздуха снизится до -6 градусов, днем будет колебаться в пределах от +1 до +3 градусов. Местами возможен небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет северо-западный и западный, порывистый. В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Черниговской областях возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Наиболее ощутимое похолодание ожидается 31 декабря и 1 января. В ночные часы температура снизится до -14 градусов, днем до -7 градусов. Морозная погода охватит большинство регионов страны.