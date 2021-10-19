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До +14 днем, а на востоке - дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 19 октября 2021 08:00
До +14 днем, а на востоке - дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 19 октября на востоке пройдут дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 октября на востоке Украины ожидаются незначительные дожди в течение суток, на остальных территориях - без осадков. Температура воздуха будет колебаться от днем от +9 до +14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе страны синоптики прогнозируют днем до +10 +13 градусов, ночью температура опустится до +3 +6. Без осадков.

В северных областях также ожидается сухая и ясная погода. Столбики термометра днем покажут +9 +12, ночью +2 +5.

На востоке страны днем и ночью пройдут незначительные дожди. Температура воздуха составит +10 +13 днем и +3 +6 ночью.

В южных областях столбики воздуха днем покажут +11 +14 градусов, а ночью упадут до +5 +7. Без осадков.

В центральных областях днем синоптики прогнозируют +10 +12 градусов, а ночью +3 +5. Осадков не ожидается.

До +14 днем, а на востоке - дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. Столбики термометра днем поднимутся до +9 +11, а ночью покажут +3 +5 градусов.

До +14 днем, а на востоке - дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет едва ли не последняя волна потепления в этом году.

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