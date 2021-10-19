До +14 вдень, а на сході - дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 19 жовтня на сході України очікуються незначні дощі протягом доби, на решті територій - без опадів. Температура повітря коливатиметься від вдень від +9 до +14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні На заході країни синоптики прогнозують вдень до +10 +13 градусів, вночі температура опуститься до +3 +6. Без опадів. У північних областях також очікується суха та ясна погода. Стовпчики термометра вдень покажуть +9 +12, вночі +2 +5. На сході країни вдень та вночі пройдуть незначні дощі. Температура повітря становитиме +10 +13 вдень та +3 +6 вночі. У південних областях стовпчики повітря вдень покажуть +11 +14 градусів, а вночі впадуть до +5 +7. Без опадів. У центральних областях синоптики вдень прогнозують +10 +12 градусів, а вночі +3 +5. Опадів не передбачається. Погода в Києві Сьогодні в столиці синоптики прогнозують суху та ясну погоду. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +9 +11, а вночі покажуть +3 +5 градусів.