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До +14 вдень, а на сході - дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 08:00
До +14 вдень, а на сході - дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 19 жовтня на сході пройдуть дощі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 жовтня на сході України очікуються незначні дощі протягом доби, на решті територій - без опадів. Температура повітря коливатиметься від вдень від +9 до +14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході країни синоптики прогнозують вдень до +10 +13 градусів, вночі температура опуститься до +3 +6. Без опадів.

У північних областях також очікується суха та ясна погода. Стовпчики термометра вдень покажуть +9 +12, вночі +2 +5.

На сході країни вдень та вночі пройдуть незначні дощі. Температура повітря становитиме +10 +13 вдень та +3 +6 вночі.

У південних областях стовпчики повітря вдень покажуть +11 +14 градусів, а вночі впадуть до +5 +7. Без опадів.

У центральних областях синоптики вдень прогнозують +10 +12 градусів, а вночі +3 +5. Опадів не передбачається.

До +14 вдень, а на сході - дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують суху та ясну погоду. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +9 +11, а вночі покажуть +3 +5 градусів.

До +14 вдень, а на сході - дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде чи не остання хвиля потепління у цьому році.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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