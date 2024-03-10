До +13 вдень, але місцями опади: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 10 березня буде місцями з опадами. На сході нашої країни очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень на Закарпатті можливий невеликий дощ. У східних та північно-східних областях, а також у Карпатах прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря буде:
- на півночі: вдень +1 +7 градусів, вночі від 0 до -5 градусів;
- на сході: вдень +1 +6, а вночі -2 -6;
- на півдні: вдень +8 +11, вночі від +1 до -2 градусів;
- на заході: вдень від +8 до +13 градусів, а вночі від +1 до -3;
- у центрі: вдень +7 +12, вночі від 0 до -3 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі від 0 до -2.
Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.
Нагадаємо, Карпати 7 березня замело снігом, рятувальники показали фото з високогір'я.
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