До +13 вдень, але місцями опади: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 10 березня буде місцями з опадами. На сході нашої країни очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень на Закарпатті можливий невеликий дощ. У східних та північно-східних областях, а також у Карпатах прогнозується невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря буде:

на півночі: вдень +1 +7 градусів, вночі від 0 до -5 градусів;

на сході: вдень +1 +6, а вночі -2 -6;

на півдні: вдень +8 +11, вночі від +1 до -2 градусів;

на заході: вдень від +8 до +13 градусів, а вночі від +1 до -3;

у центрі: вдень +7 +12, вночі від 0 до -3 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +5 +7 градусів, а вночі від 0 до -2.