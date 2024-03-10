До +13 днем, но местами осадки: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 марта будет местами с осадками. На востоке страны ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. В восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет:

на севере: днем +1 +7 градусов, ночью от 0 до -5 градусов;

на востоке: днем +1 +6, а ночью -2 -6;

на юге: днем +8 +11, ночью от +1 до -2 градусов;

на западе: днем от +8 до +13 градусов, а ночью от +1 до -3;

в центре: днем +7 +12, ночью от 0 до -3 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +5 +7 градусов, а ночью от 0 до -2.