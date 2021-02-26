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Почти 13 тысяч больных: в Киеве растет заболеваемость гриппом

Автор: РБК-Украина

В Киеве продолжает увеличиваться количество больных гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в столице заболело почти 13 тысяч человек.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Хочу отметить, что в Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 тысяч больных. Из них 7,5 тысячи взрослых и более 5,3 тысячи детей. Более 40% больных детей - школьного возраста", - сообщил он.

При этом Кличко добавил, что в медицинские учреждения доставили 582 человека, среди них - 58 детей.

По его словам, за минувшую неделю в Киеве от осложнений после гриппа умерли 676 человек.

Напомним, в период с 8 по 15 февраля в Киеве заболело гриппом более 11 тысяч человек.

Добавим, что за прошлую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели 170 484 человека, включая коронавирусную инфекцию. Показатель заболеваемости на 7,1% меньше эпидемического порога.

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