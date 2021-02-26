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Майже 13 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип

Автор: РБК-Україна

У Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. За минулий тиждень у столиці захворіло майже 13 тисяч осіб.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Хочу зазначити, що в Києві збільшилася кількість хворих на грип і ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 тисяч хворих. З них 7,5 тисячі дорослих і понад 5,3 тисячі дітей. Більше ніж 40% хворих дітей шкільного віку", - повідомив він.

При цьому Кличко додав, що в медичні установи доправили 582 людини, серед них - 58 дітей.

За його словами, за минулий тиждень у Києві від ускладнень після грипу померли 676 осіб.

Нагадаємо, в період з 8 по 15 лютого в Києві захворіло на грип понад 11 тисяч осіб.

Додамо, що за минулий тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіло 170 484 людини, включаючи коронавірусну інфекцію. Показник захворюваності на 7,1% менше епідемічного порогу.

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