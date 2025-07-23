13 прихованих функцій iOS 26, які спрощують життя з iPhone

AirPods тепер розуміють, коли ви заснули

В iOS 26 навушники AirPods автоматично ставлять звук на паузу, якщо система визначає, що ви заснули. Це позбавить від ситуації, коли ви прокидаєтеся під випадковий подкаст або гучну музику.

CarPlay тепер підтримує Handoff

Функція автоматичного перемикання пристроїв тепер працює і з CarPlay. Наприклад, ви слухали подкаст у магазині - сівши в машину, iPhone запропонує продовжити з того ж місця.

Додаток Щоденник став серйознішим

Тепер Щоденник підтримує кілька журналів, зображення і карти з геометками. Додаток доступний і на iPad і Mac із синхронізацією через iCloud. Особливо оцінять ті, хто раніше вважав Щоденник занадто простим.

Додаток Щоденник (фото: 9to5Mac)

Історія паролів у новому додатку Passwords

Тепер можна відстежувати зміни паролів для кожного облікового запису. Зручно, якщо ви забули старий пароль або намагаєтеся відновити доступ.

Підтримка Markdown у Нотатках

Додаток Notes тепер підтримує імпорт та експорт у форматі Markdown - корисно для користувачів, які працюють з іншими редакторами.

Розумне диктування з урахуванням ваших правил

Функція диктування тепер краще справляється з нестандартними словами, включно з іменами та місцевими термінами. Ви можете вимовляти слова по буквах, і iOS вас зрозуміє.

Гнучке налаштування "Відкласти" для будильника

Тепер можна налаштовувати тривалість повтору сигналу: від 1 до 15 хвилин. Більше контролю над ранковим пробудженням.

Повтор сигналу будильника тепер можна налаштувати (фото: 9to5Mac)

Налаштування SIM-карт і режимів Focus

Для пристроїв із двома SIM-картами з'явилася можливість відключати одну з них залежно від режиму Focus. Ідеально для поділу особистого і робочого життя.

Розумна поведінка eSIM у поїздках

iOS 26 може автоматично відключати travel-SIM, коли ви повертаєтеся додому. FaceTime і iMessage при цьому продовжують працювати з домашнім номером.

Покращені оцінки батареї

У меню батареї тепер відображається передбачуваний час до потрібного рівня заряду, а також з'явилася адаптивна система енергоспоживання, що підлаштовується під ваші звички.

Оцінка стану батареї та адаптивна потужність (фото: Apple)

Більше підтримки арабської мови

Калькулятор отримав підтримку східно-арабських цифр та інтерфейс справа наліво. Новий клавіатурний режим дає змогу вводити арабський та англійський текст одночасно.

Покращення в подкастах

Додаток Подкасти отримав функцію "Поліпшити діалоги" для чіткості мови. Також з'явилися розширені швидкості відтворення від 0.5x до 3x. Але функція "пропустити тишу" поки так і залишилася тільки в Диктофоні.

Подкасти покращують звук і контроль швидкості (фото: 9to5Mac)

Захист від заблокованих контактів у Safety Check

Тепер під час блокування користувача можна відразу відкликати всі доступи, якими ви ділилися раніше. Це стосується фото, місця розташування, документів та іншого контенту.

Що ще додала Apple в iOS 26

Оновлення включає нові елементи дизайну, поліпшення Apple Intelligence і корисні функції в Музиці та Повідомленнях. Але саме такі "непомітні" фічі роблять систему зручною і такою, що запам'ятовується.