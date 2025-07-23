13 прихованих функцій iOS 26, які спрощують життя з iPhone

Apple традиційно робить акцент на масштабних оновленнях на кшталт Apple Intelligence і перероблених додатків. Але в iOS 26 є і менш помітні поліпшення, які роблять iPhone зручнішим у повсякденному житті.
РБК-Україна розповідає про 13 прихованих функцій iOS 26, які ви могли не помітити, з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
В iOS 26 навушники AirPods автоматично ставлять звук на паузу, якщо система визначає, що ви заснули. Це позбавить від ситуації, коли ви прокидаєтеся під випадковий подкаст або гучну музику.
Функція автоматичного перемикання пристроїв тепер працює і з CarPlay. Наприклад, ви слухали подкаст у магазині - сівши в машину, iPhone запропонує продовжити з того ж місця.
Тепер Щоденник підтримує кілька журналів, зображення і карти з геометками. Додаток доступний і на iPad і Mac із синхронізацією через iCloud. Особливо оцінять ті, хто раніше вважав Щоденник занадто простим.
Тепер можна відстежувати зміни паролів для кожного облікового запису. Зручно, якщо ви забули старий пароль або намагаєтеся відновити доступ.
Додаток Notes тепер підтримує імпорт та експорт у форматі Markdown - корисно для користувачів, які працюють з іншими редакторами.
Функція диктування тепер краще справляється з нестандартними словами, включно з іменами та місцевими термінами. Ви можете вимовляти слова по буквах, і iOS вас зрозуміє.
Тепер можна налаштовувати тривалість повтору сигналу: від 1 до 15 хвилин. Більше контролю над ранковим пробудженням.
Для пристроїв із двома SIM-картами з'явилася можливість відключати одну з них залежно від режиму Focus. Ідеально для поділу особистого і робочого життя.
iOS 26 може автоматично відключати travel-SIM, коли ви повертаєтеся додому. FaceTime і iMessage при цьому продовжують працювати з домашнім номером.
У меню батареї тепер відображається передбачуваний час до потрібного рівня заряду, а також з'явилася адаптивна система енергоспоживання, що підлаштовується під ваші звички.
Калькулятор отримав підтримку східно-арабських цифр та інтерфейс справа наліво. Новий клавіатурний режим дає змогу вводити арабський та англійський текст одночасно.
Додаток Подкасти отримав функцію "Поліпшити діалоги" для чіткості мови. Також з'явилися розширені швидкості відтворення від 0.5x до 3x. Але функція "пропустити тишу" поки так і залишилася тільки в Диктофоні.
Тепер під час блокування користувача можна відразу відкликати всі доступи, якими ви ділилися раніше. Це стосується фото, місця розташування, документів та іншого контенту.
Оновлення включає нові елементи дизайну, поліпшення Apple Intelligence і корисні функції в Музиці та Повідомленнях. Але саме такі "непомітні" фічі роблять систему зручною і такою, що запам'ятовується.
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