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Более 120 машин, земли и здания: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Фото: Тарас Козак и Виктор Медведчук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Лычаковский районный суд Львова арестовал более 120 автомобилей, земельные участки и здания, принадлежащие предприятиям родственников народных депутатов от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая сумма капитала составила более 80 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Решением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен на:

  • 3 земельных участка,
  • 11 нежилых зданий и помещений (среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова),
  • 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.

Напомним, ранее сотрудники ГБР во Львове провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий их родственников

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ГБР