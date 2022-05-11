Более 120 машин, земли и здания: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Решением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен на:

3 земельных участка,

11 нежилых зданий и помещений (среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова),

126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.

Напомним, ранее сотрудники ГБР во Львове провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий их родственников

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