Понад 120 автівок, землі та будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено на:

3 земельні ділянки,

11 нежитлових будівель та приміщень (серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова),

126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР у Льові провели обшуки на майже 30 об`єктах власності Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств їх родичів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

.