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12 ТБ даних Steam злили у мережу: що приховував архів Valve

11:09 31.08.2026 Пн
3 хв
Витік назвали безпрецедентним
aimg Ольга Завада
12 ТБ даних Steam злили у мережу: що приховував архів Valve 12 ТБ невідомих прототипів ігор злили в мережу (фото: Pexels)
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У мережу потрапив масштабний архів даних Valve обсягом понад 12 терабайтів. Він охоплює матеріали Steam за період з 2003 по 2013 рік. У відкритому доступі опинилися тисячі збірок, зокрема прототипи та вирізаний контент культових ігор.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Опублікований архів поширюють через BitTorrent як один із найповніших дампів старої серверної системи Steam2.

У 2013 році Valve відмовилася від неї на користь нової системи SteamPipe, яка прискорила випуск оновлень і дозволила завантажувати лише змінені файли, а не цілі патчі.

Ранні збірки багатьох ігор до цього переходу вважалися втраченими та зберігалися лише на старих накопичувачах користувачів.

Деталі витоку

Публічний доступ без захисту: за даними датамайнера Gabe Follower та аналітика Scolcer, усі файли були отримані через публічно доступний інтерфейс API, на якому не було встановлено жодних паролів чи засобів захисту.

Походження архіву: модератори Discord-спільноти Valve Cut Content зазначають, що файли могли бути завантажені приватними колекціонерами ще багато років тому під час попередніх витоків і зібрані в один масштабний архів.

Звернення автора витоку: у файлі Readme автор закликає користувачів максимально поширювати архів, а також надає докази у вигляді логів завантаження на 22 терабайти.

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Архів містить унікальні матеріали з нереалізованих і ранніх версій ігор від самої Valve.

Зокрема, у ранніх збірках Portal 2 виявлено вирізані діалоги персонажів GLaDOS та Кейва Джонсона, тестові круглі портали, клейкий гель, зброю зі сповільненням часу та модель зброї з документальних матеріалів про скасовану Half-Life 2: Episode 3.

Також виявлено файли ep3, ранні бета-версії Left 4 Dead 2, CS: GO та графіку зі скасованої гри F-Stop.

Окрім внутрішніх проєктів Valve, витік охопив ранні версії та прототипи ігор від сторонніх видавців, які виходили у Steam до 2013 року, включаючи Spore, Dragon Age: Origins, Batman: Arkham Asylum, Sonic the Hedgehog 4 та Spec Ops: The Line.

Експерти застерігають гейм-спільноту від завантаження та використання цих файлів, оскільки через наявність великої кількості матеріалів сторонніх компаній цей витік створює високі юридичні ризики для всіх, хто намагатиметься взаємодіяти зі злитими даними.

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