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Не 12 судов, а больше. Очередной караван из Украины везет зерно в 8 стран

Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 4 сентября 2022 года, из украинских портов вышел караван, который насчитывает 13 судов. Они доставят агропродукцию в 8 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Сегодня из украинских портов вышел караван из 13 судов. Суда перевозят 282,5 тысяч тонн сельхозпродукции и направляются в 8 стран. С момента запуска Черноморской зерновой инициативы было экспортировано в общей сложности 2 млн тонн. Украина продолжает оставаться гарантом продовольственной безопасности", - отметил он.

Отметим, ранее сегодня Минобороны Турции сообщило о выходе из украинских портов 12 судов с зерном, которые направляются в Стамбул на проверку представителями Объединенного координационного центра.

Напомним, стало известно, что примерно 30% судов, которые вывозят агропродукцию из украинских портов, принадлежат Греции. Таким образом, греческий торговый флот взял на себя важную роль в работе зернового коридора.

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Черное мореАлександр Кубраков