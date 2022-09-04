Не 12 суден, а більше. Черговий караван з України везе зерно в 8 країн

Сьогодні, 4 вересня 2022 року, з українських портів вийшов караван, який налічує 13 суден. Вони доставлять агропродукцію в 8 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Сьогодні з українських портів вийшов караван з 13 суден. Судна перевозять 282,5 тисяч тонн сільгосппродукції та направляються в 8 країн. З моменту запуску Чорноморської зернової ініціативи було експортовано загалом 2 млн тонн. Україна продовжує залишатися гарантом продовольчої безпеки", - зазначив він.

Зазначимо, раніше сьогодні Міноборони Туреччини повідомило про вихід з українських портів 12 суден із зерном, які направляються до Стамбула на перевірку представниками Об'єднаного координаційного центру.

Нагадаємо, стало відомо, що приблизно 30% суден, які вивозять агропродукцію з українських портів, належать Греції. Таким чином, грецький торговий флот взяв на себе важливу роль в роботі зернового коридору.

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