До 12 років. У Раді пропонують посилити покарання за напад на медиків

Група народних депутатів ініціювала посилення в Україні кримінальної відповідальності за напад на медпрацівників, а також фахівців з реабілітації та рятувальників. Покарання хочуть прирівняти до посягання на життя правоохоронців та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект №10221 на сайті Верховної Ради та Facebook народного депутата, голови Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

За словами парламентаря, цей законопроект став "невідкладною потребою".

Чим пояснюється ініціатива

"За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам "екстренки", які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера "швидкої". У Харкові п’яний чоловік побив працівника "швидкої" та поліцейську", - навів приклади Радуцький.

Нардеп звертає увагу, що зараз у більшості випадків суд трактує напад на фельдшера "швидкої допомоги" як хуліганство.

Які професії включили до списку

У Комітеті ВРУ напрацювали спільно з МОЗ новий законопроект № 10221, який розширює перелік професій для посилення покарання за напади, включивши до нього:

медичних працівників,

працівників системи "екстренки",

працівників аптечних закладів,

спеціалістів з реабілітації.

Як саме хочуть посилити покарання

Також парламентарі пропонують доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями 350:

погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна (карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк); умисне заподіяння побоїв, легкої, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років); вбивство або замах на вбивство (карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі); захоплення або тримання як заручника (карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років).

"Фактично ми пропонуємо встановити таку саму відповідальність за напад на перелічені професії, яка сьогодні передбачена за посягання на життя та здоров'я правоохоронців та військових", - пояснив Радуцький.