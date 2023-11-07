До 12 лет. В Раде предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков

Группа народных депутатов инициировала усиление в Украине уголовной ответственности за нападение на медработников, а также специалистов по реабилитации и спасателей. Наказание хотят приравнять к посягательству на жизнь правоохранителей и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект № 10221 на сайте Верховной Рады и Facebook народного депутата, председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

По словам парламентария, данный законопроект стал "неотложной потребностью".

Чем объясняется инициатива

"За последний месяц произошло несколько резонансных нападений на медиков. В Черкассах посетители караоке-клуба угрожали работникам "экстренки", которые оказывали помощь мужчине с черепно-мозговой травмой. В Одессе неизвестные напали с ножом на фельдшера скорой. В Харькове пьяный мужчина избил работника "скорой" и полицейского", - привел примеры Радуцкий.

Нардеп обращает внимание, что сейчас в большинстве случаев суд трактует нападение на фельдшера "скорой помощи" как хулиганство.

Какие профессии включили в список

В Комитете ВРУ наработали совместно с Минздравом новый законопроект № 10221, который расширяет перечень профессий для ужесточения наказания за нападения, включив в него:

медицинских работников,

работников системы "экстренки",

работников аптечных заведений,

специалистов по реабилитации.

Как именно хотят ужесточить наказание

Также парламентарии предлагают дополнить статьи Уголовного кодекса новыми статьями 350:

угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества (наказывается исправительными работами сроком до 2 лет или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок); преднамеренное причинение побоев, легкой, средней тяжести или тяжкого телесного повреждения (наказывается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок; лишением свободы сроком от 5 до 12 лет); убийство или покушение на убийство (наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы); захват или содержание как заложника (наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет).

"Фактически мы предлагаем установить такую же ответственность за нападение на перечисленные профессии, которая сегодня предусмотрена за посягательство на жизнь и здоровье правоохранителей и военных", - пояснил Радуцкий.