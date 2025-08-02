12 років домашнього арешту та штраф: в Колумбії суд виніс вирок експрезиденту

В Колумбії колишнього президента країни Альваро Урібе отримав судовий вирок у 12 років домашнього арешту. Його звинуватили в шахрайстві та тиску на свідків.

Зазначається, що 73-річний Урібе таким чином став першим в історії Колумбії президентом, якого засудили за злочин. Екслідеру країни також заборонено займати державні посади та доведеться виплатити штраф у 578 тисяч доларів.

Сам Урібе заявляє, що він не винуватий в тому, що йому закидають. Під час судового засідання у Боготі експрезидент заявив, що подасть апеляцію на вирок та звинуватив уряд у меті "знищити голос демократичної опозиції".

Альваро Урібе був президентом Колумбії з 2002 по 2010 рік. Він залишається популярним у Колумбії, але його фігура поляризує суспільство. Зазначається, що Урібе звинувачують у порушеннях прав людини та співпраці з правими воєнізованими формуваннями для знищення лівих повстанських груп.

Урібе заперечує це твердження. На його боці стоять ті люди, для яких у Колумбії він є постаттю, що врятувала країну від економічної та політичної кризи. Проте суд став на бік чинної влади, не тільки відхиливши поданий у 2012 році позов про наклеп, але й почавши у 2018 році розслідування проти самого Урібе.