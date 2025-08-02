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12 лет домашнего ареста и штраф: в Колумбии суд вынес приговор экс-президенту

Колумбия, Суббота 02 августа 2025 17:31
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12 лет домашнего ареста и штраф: в Колумбии суд вынес приговор экс-президенту Иллюстративное фото: правительство Колумбии (Unsplash)
Автор: Антон Корж

В Колумбии бывший президент страны Альваро Урибе получил судебный приговор в 12 лет домашнего ареста. Его обвинили в мошенничестве и давлении на свидетелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что 73-летний Урибе таким образом стал первым в истории Колумбии президентом, которого осудили за преступление. Экс-лидеру страны также запрещено занимать государственные должности и придется выплатить штраф в 578 тысяч долларов.

Сам Урибе заявляет, что он не виноват в том, что ему вменяют. Во время судебного заседания в Боготе экс-президент заявил, что подаст апелляцию на приговор и обвинил правительство в цели "уничтожить голос демократической оппозиции".

Альваро Урибе был президентом Колумбии с 2002 по 2010 год. Он остается популярным в Колумбии, но его фигура поляризует общество. Отмечается, что Урибе обвиняют в нарушениях прав человека и сотрудничестве с правыми военизированными формированиями для уничтожения левых повстанческих групп.

Урибе отрицает это утверждение. На его стороне стоят те люди, для которых в Колумбии он является фигурой, которая спасла страну от экономического и политического кризиса. Однако суд стал на сторону действующей власти, не только отклонив поданный в 2012 году иск о клевете, но и начав в 2018 году расследование против самого Урибе.

Дело Болсонару

Отметим, бывший лидер еще одной латиноамериканской страны тоже находится в состоянии подозреваемого. Речь идет об экс-президенте Бразилии Жаира Болсонару. Верховный суд Бразилии будет судить его по обвинению в попытке государственного переворота, за что может грозить тюремный срок.

Администрация президента США Дональда Трампа в июле официально начала торговое расследование против Бразилии, обвинив ее в недобросовестной практике и преследовании союзника Трампа Болсонару. А с 1 августа из-за указа Трампа Бразилия, дружественная к России, будет платить 40%-ные пошлины за экспорт в США.

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