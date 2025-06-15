12-річний українець побив світовий рекорд Дюплантіса в стрибках з жердиною (відео)

Чим відзначився юний спортсмен

12-річний стрибун з жердиною із першої спроби подолав висоти – 3,40, 3,60 та 3,80 м. А потім – з третьої спроби злетів над планкою в 4,00 метри.

Це дозволило йому не лише здобути бронзову медаль на національній першості серед 14-річних, а й перевершити результат легендарного шведа Армана Дюплантіса. Нінішній рекордсмен світу у 2012 році в цьому ж віці стрибнув "лише" на 3,97 м.

"Досягнення Строгалєва є неофіційним світовим рекордом серед 12-річних. Раніше рекорд належав чинному дворазовому олімпійському чемпіону Арману Дюплантісу", - повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Матвій був став наймолодшим учасником турніру юних стрибунів з жердиною, попри це продемонстрував феноменальний результат.

Хто такий Матвій Строгалєв

Юний рекордсмен – вихідець зі славетної спортивної родини. Його мати – Анжела Балахонова, срібна призерка чемпіонату світу-1999 і чемпіонка Європи. Батько – Вадим Строгалєв, фіналіст чемпіонатів світу та учасник Олімпіади-2004, нині працює тренером.

Старший брат Матвія – Нікіта Строгалєв – також виступає у стрибках з жердиною і є фіналістом юніорського чемпіонату світу.

Які рекорди встановили у Львові

Чемпіонат України серед юнаків 2008 року народження і молодше проходив у Львові.

Окрім Строгалєва, національні рекорди в категорії U-18 встановили Віталій Тарасюк (спортивна ходьба 5 км – 20:53.63) та Адам Білокінь (110 м з бар'єрами – 13.59 с).