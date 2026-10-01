12 областей під ударом: у Росії заявили про масовану атаку ЗСУ

У МО Росії стверджують, що відбивали повітряний напад ЗСУ з 20:00 30 вересня і до 08:00 1 жовтня за московським часом.

Вороже оборонне відомство не розкрило, скільки саме ударних дронів Сили оборони України застосували під час нової атаки. Попри це, зі звіту зрозуміло, що йдеться про кілька сотень БпЛА.

Як стверджує противник, цього разу його сили ППО нібито змогли перехопити та знешкодити 330 українських безпілотників літакового типу над:

Брянською областю;

Бєлгородською областю;

Смоленською областю;

Калузькою областю;

Тульською областю;

Курською областю;

Тверською областю;

Липецькою областю;

Орловською областю;

Тамбовською областю;

Астраханською областю;

Московським регіоном;

окупованим Кримом;

акваторією Чорного моря.

Наразі відомо, що під удари дронів потрапив російський агропромисловий холдинг "Міраторг". Знищено 9 одиниць техніки, ще 13 пошкоджено. Серед працівників постраждалих немає.

Ситуація в Криму після атаки ЗСУ 1 жовтня

Вранці в окупаційному "Крименергоінформ" заявили, що на окупованому півострові запровадили тимчасові обмеження на електропостачання.

Там також додали, що йдеться про вимушений крок, який має не допустити перевантаження електромережі та можливих аварій в енергосистемі.

Точних погодинних графіків відключень наразі немає, оскільки рішення про обмеження електропостачання ухвалив системний оператор.

У "Крименергоінформ" не приховують, що світло доведеться вмикати вибірково та лише за необхідності.