12 областей под ударом: в России заявили о массированной атаке ВСУ

В МО России утверждают, что отражали воздушное нападение ВСУ с 20:00 30 сентября и до 08:00 1 октября по московскому времени.

Вражеское оборонное ведомство не раскрыло, сколько ударных дронов Силы обороны Украины применили во время новой атаки. Несмотря на это, из отчета ясно, что речь идет о нескольких сотнях БпЛА.

Как утверждает противник, на этот раз его силы ПВО якобы смогли перехватить и обезвредить 330 украинских беспилотников самолетного типа над:

Брянской областью;

Белгородской областью;

Смоленской областью;

Калужской областью;

Тульской областью;

Курской области;

Тверской областью;

Липецкой областью;

Орловской областью;

Тамбовской областью;

Астраханской областью;

Московским регионом;

оккупированным Крымом;

акватории Черного моря.

Известно, что под удары дронов попал российский агропромышленный холдинг "Мираторг". Уничтожены 9 единиц техники, еще 13 повреждены. Среди работников пострадавших нет.

Ситуация в Крыму после атаки ВСУ 1 октября

Утром в оккупационном "Крымэнергоинформ" заявили, что на оккупированном полуострове ввели временные ограничения на электроснабжение.

Там также добавили, что это вынужденный шаг, который должен не допустить перегрузки электросети и возможных аварий в энергосистеме.

Точных почасовых графиков отключений пока нет, поскольку решение об ограничении электроснабжения принял системный оператор.

В "Крымэнергоинформе" не скрывают, что свет придется включать выборочно и только при необходимости.