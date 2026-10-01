12 областей под ударом: в России заявили о массированной атаке ВСУ

В минувшую ночь Силы обороны Украины наносили удары по разным регионам страны-агрессорки России. Самые серьезные последствия сейчас фиксируют в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
В МО России утверждают, что отражали воздушное нападение ВСУ с 20:00 30 сентября и до 08:00 1 октября по московскому времени.
Вражеское оборонное ведомство не раскрыло, сколько ударных дронов Силы обороны Украины применили во время новой атаки. Несмотря на это, из отчета ясно, что речь идет о нескольких сотнях БпЛА.
Как утверждает противник, на этот раз его силы ПВО якобы смогли перехватить и обезвредить 330 украинских беспилотников самолетного типа над:
Известно, что под удары дронов попал российский агропромышленный холдинг "Мираторг". Уничтожены 9 единиц техники, еще 13 повреждены. Среди работников пострадавших нет.
Утром в оккупационном "Крымэнергоинформ" заявили, что на оккупированном полуострове ввели временные ограничения на электроснабжение.
Там также добавили, что это вынужденный шаг, который должен не допустить перегрузки электросети и возможных аварий в энергосистеме.
Точных почасовых графиков отключений пока нет, поскольку решение об ограничении электроснабжения принял системный оператор.
В "Крымэнергоинформе" не скрывают, что свет придется включать выборочно и только при необходимости.
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что 30 сентября ВСУ наносили удары по 18 регионам России сотнями дронов.
Кроме того, известно о новых успехах Сил обороны на фронте и продвижении в Сумской области.