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12 областей под ударом: в России заявили о массированной атаке ВСУ

11:13 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Власти РФ признали новую масштабную атаку ВСУ (mchs_official)

В минувшую ночь Силы обороны Украины наносили удары по разным регионам страны-агрессорки России. Самые серьезные последствия сейчас фиксируют в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В МО России утверждают, что отражали воздушное нападение ВСУ с 20:00 30 сентября и до 08:00 1 октября по московскому времени.

Вражеское оборонное ведомство не раскрыло, сколько ударных дронов Силы обороны Украины применили во время новой атаки. Несмотря на это, из отчета ясно, что речь идет о нескольких сотнях БпЛА.

Как утверждает противник, на этот раз его силы ПВО якобы смогли перехватить и обезвредить 330 украинских беспилотников самолетного типа над:

  • Брянской областью;
  • Белгородской областью;
  • Смоленской областью;
  • Калужской областью;
  • Тульской областью;
  • Курской области;
  • Тверской областью;
  • Липецкой областью;
  • Орловской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Астраханской областью;
  • Московским регионом;
  • оккупированным Крымом;
  • акватории Черного моря.

Известно, что под удары дронов попал российский агропромышленный холдинг "Мираторг". Уничтожены 9 единиц техники, еще 13 повреждены. Среди работников пострадавших нет.

Ситуация в Крыму после атаки ВСУ 1 октября

Утром в оккупационном "Крымэнергоинформ" заявили, что на оккупированном полуострове ввели временные ограничения на электроснабжение.

Там также добавили, что это вынужденный шаг, который должен не допустить перегрузки электросети и возможных аварий в энергосистеме.

Точных почасовых графиков отключений пока нет, поскольку решение об ограничении электроснабжения принял системный оператор.

В "Крымэнергоинформе" не скрывают, что свет придется включать выборочно и только при необходимости.

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Российская ФедерацияКрымВооруженные силы УкраиныАтака дронов