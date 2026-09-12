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12 областей під ударом: РФ заявила про масовану українську атаку

09:37 12.09.2026 Сб
2 хв
ЗСУ застосували сотні дронів
aimg Юлія Капітонова
Фото: У Росії знову вирують пожежі (росЗМІ)

Вранці 12 вересня Міністерство оборони Росії офіційно визнало, що Україна здійснила нову масовану атаку дронами по різних регіонах країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

У ворожому оборонному відомстві уточнили, що відбивали атаку ЗСУ у період з 20:00 11 вересня до 08:00 12 вересня.

Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО нібито перехопила та знищила 230 українських безпілотників літакового типу.

Примітно, що противник не розкриває точну кількість дронів, яку Сили оборони застосували під час нового повітряного нападу.

У МО РФ уточнили, що українські БпЛА збивали над територіями:

  • Астраханської області;
  • Бєлгородської області;
  • Брянської області;
  • Волгоградської області;
  • Воронезької області;
  • Курської області;
  • Липецької області;
  • Орловської області;
  • Пензенської області;
  • Ростовської області;
  • Самарської області;
  • Саратовської області;
  • тимчасово окупованого Криму.

Ба більше, в Міноборони РФ заявили про перехоплення безпілотників над акваторіями Азовського та Чорного морів.

До речі, вранці стало відомо, що під удар ЗСУ цього разу потрапив хімзавод у Тольятті. Згідно з останніми даними, йдеться про "КуйбишевАзот".

У Таганрозі, за даними OSINT-джерел, почалося кілька пожеж. Зокрема, повідомляється про загоряння резервуара на території місцевого автозаводу.

Окрім того, уночі безпілотники, ймовірно, завдали удару по військовому аеродрому "Таганрог-Центральний". На ньому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк, а неподалік розташований 325-й авіаремонтний завод.

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Війна Росії проти УкраїниАтака дронівЗбройні сили УкраїниПожежа