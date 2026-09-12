12 областей под ударом: РФ заявила о массированной украинской атаке

Во вражеском оборонном ведомстве уточнили, что отражали атаку ВСУ в период с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября.

Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 украинских беспилотников самолетного типа.

Примечательно, что противник не раскрывает точное количество дронов, которое Силы обороны применили во время нового воздушного нападения.

В МО РФ уточнили, что украинские БПЛА сбивали над территориями:

Астраханской области;

Белгородской области;

Брянской области;

Волгоградской области;

Воронежской области;

Курской области;

Липецкой области;

Орловской области;

Пензенской области;

Ростовской области;

Самарской области;

Саратовской области;

временно оккупированного Крыма.

Более того, в Минобороны РФ заявили о перехвате беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.

Кстати, утром стало известно, что под удар ВСУ в этот раз попал химзавод в Тольятти. Согласно последним данным, речь идет о "КуйбышевАзоте".

В Таганроге, по данным OSINT-источников, началось несколько пожаров. В частности, сообщается о возгорании резервуара на территории местного автозавода.

Кроме того, ночью беспилотники, вероятно, нанесли удар по военному аэродрому "Таганрог-Центральный". На нем базируется 708 военно-транспортный авиационный полк, а неподалеку расположен 325 авиаремонтный завод.