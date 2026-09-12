RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

12 областей под ударом: РФ заявила о массированной украинской атаке

09:37 12.09.2026 Сб
2 мин
ВСУ применили сотни дронов
aimg Юлия Капитонова
Фото: В России снова бушуют пожары (росСМИ)

Утром 12 сентября Министерство обороны России официально признало, что Украина совершила новую массированную атаку дронами по различным регионам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве уточнили, что отражали атаку ВСУ в период с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября.

Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 украинских беспилотников самолетного типа.

Примечательно, что противник не раскрывает точное количество дронов, которое Силы обороны применили во время нового воздушного нападения.

В МО РФ уточнили, что украинские БПЛА сбивали над территориями:

  • Астраханской области;
  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Волгоградской области;
  • Воронежской области;
  • Курской области;
  • Липецкой области;
  • Орловской области;
  • Пензенской области;
  • Ростовской области;
  • Самарской области;
  • Саратовской области;
  • временно оккупированного Крыма.

Более того, в Минобороны РФ заявили о перехвате беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей.

Кстати, утром стало известно, что под удар ВСУ в этот раз попал химзавод в Тольятти. Согласно последним данным, речь идет о "КуйбышевАзоте".

В Таганроге, по данным OSINT-источников, началось несколько пожаров. В частности, сообщается о возгорании резервуара на территории местного автозавода.

Кроме того, ночью беспилотники, вероятно, нанесли удар по военному аэродрому "Таганрог-Центральный". На нем базируется 708 военно-транспортный авиационный полк, а неподалеку расположен 325 авиаремонтный завод.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против УкраиныАтака дроновВооруженные силы УкраиныПожар