12 країн Європи посилити заходи проти "тіньового флоту" РФ: Зеленський відреагував

У понеділок, 16 грудня, 12 країн Нордично-Балтійсткої вісімки "плюс" домовились посилити заходи проти "тіньового флоту" Росії. Президент України Володимир Зеленський відреагував це рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Вітаю сьогоднішню спільну заяву країн Нордично-Балтійської вісімки++ щодо протидії тіньовому флоту Росії. Дякую лідерам Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції та Великої Британії за їхню принципову позицію", - йдеться у повідомленні голови держави.
Зеленський підкреслив, що "ці застарілі танкери" окрім генерування величезних прибутків для російської військової машини та фінансування воєнних злочинів проти українців - становлять серйозну та екологічну загрозу для прибережних держав Балтійського та Північного морів.
Президент додав, що рішення обмежити діяльність тіньового флоту Росії є цілком справедливим, щоб захистити Україну та всю Європу.
"Очікуємо на практичну реалізацію перевірок страхування, згаданих у заяві. Нам потрібна колективна рішучість, щоб позбавити російську військову машину фінансування та захистити європейське довкілля", - резюмував Зеленський.
Зазначимо, що вчора 12 країн Нордично-Балтійсткої вісімки "плюс" домовились посилити моніторинг за суднами, які можуть мати відношення до тіньового флоту Росії. Зокрема, ці країни розташовані біля Балтійського і Північного морів, і тепер вимагатимуть докази страхування від підозрілих суден, які здійснюють прохід через протоку Ла-Манш, Данські протоки, а також протоку між Данією і Швецією та Фінську затоку.
Нагадаємо, кілька днів тому Головне управління розвідки МО України повідомило, що українські розвідники ідентифікували 238 суден тіньового флоту Росії.
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