12 країн Європи посилити заходи проти "тіньового флоту" РФ: Зеленський відреагував

"Вітаю сьогоднішню спільну заяву країн Нордично-Балтійської вісімки++ щодо протидії тіньовому флоту Росії. Дякую лідерам Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції та Великої Британії за їхню принципову позицію", - йдеться у повідомленні голови держави.

Зеленський підкреслив, що "ці застарілі танкери" окрім генерування величезних прибутків для російської військової машини та фінансування воєнних злочинів проти українців - становлять серйозну та екологічну загрозу для прибережних держав Балтійського та Північного морів.

Президент додав, що рішення обмежити діяльність тіньового флоту Росії є цілком справедливим, щоб захистити Україну та всю Європу.

"Очікуємо на практичну реалізацію перевірок страхування, згаданих у заяві. Нам потрібна колективна рішучість, щоб позбавити російську військову машину фінансування та захистити європейське довкілля", - резюмував Зеленський.