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12 стран Европы усилить меры против "теневого флота" РФ: Зеленский отреагировал

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 16 декабря, 12 стран Нордично-Балтийской восьмерки "плюс" договорились усилить меры против "теневого флота" России. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Приветствую сегодняшнее совместное заявление стран Нордично-Балтийской восьмерки++ по противодействию теневому флоту России. Спасибо лидерам Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Великобритании за их принципиальную позицию", - говорится в сообщении главы государства.

Зеленский подчеркнул, что "эти устаревшие танкеры" кроме генерирования огромных доходов для российской военной машины и финансирования военных преступлений против украинцев - представляют серьезную и экологическую угрозу для прибрежных государств Балтийского и Северного морей.

Президент добавил, что решение ограничить деятельность теневого флота России является вполне справедливым, чтобы защитить Украину и всю Европу.

"Ожидаем практической реализации проверок страхования, упомянутых в заявлении. Нам нужна коллективная решимость, чтобы лишить российскую военную машину финансирования и защитить европейскую окружающую среду", - резюмировал Зеленский.

Отметим, что вчера 12 стран Нордично-Балтийской восьмерки "плюс" договорились усилить мониторинг за судами, которые могут иметь отношение к теневому флоту России. В частности, эти страны расположены возле Балтийского и Северного морей, и теперь будут требовать доказательства страхования от подозрительных судов, которые осуществляют проход через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также пролив между Данией и Швецией и Финский залив.

Напомним, несколько дней назад Главное управление разведки МО Украины сообщило, что украинские разведчики идентифицировали 238 судов теневого флота России.

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