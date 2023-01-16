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До +12 градусів вдень. Синоптики розповіли, де чекати зимову "спеку" завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Як і обіцяли синоптики, в Україні на цьому тижні значно потеплішає. І вівторок, 17 січня, гарний тому приклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади).

Ожеледиця та вітер

У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 7-12°.

Як повідомлялось, в Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози вже почали відступати з понеділка.

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