До +12 градусів вдень. Синоптики розповіли, де чекати зимову "спеку" завтра

Опади

Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади).

Ожеледиця та вітер

У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 7-12°.