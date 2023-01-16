RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До +12 градусов днем. Синоптики рассказали, где ждать "жару" завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Как и обещали синоптики, в Украине на этой неделе значительно потеплеет. И вторник, 17 января, хороший тому пример.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Ночью в западных и северных областях, днем на Украине, кроме востока, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатском регионе умеренные осадки).

Гололед и ветер

В западной и северной части ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных, южных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 7-12°.

Как сообщалось, в Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы начали отступать с понедельника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода